«Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»: судебные приставы Пермского края расскажут о мерах социальной поддержки населения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

27 апреля УФССП России по Пермскому краю присоединится к Всероссийской акции Федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».В этом году ежегодная акция по информированию населения о возможностях электронных сервисов ФССП России претерпела изменения. Судебные приставы не только проконсультируют граждан о имеющихся задолженностях, но и расскажут о том, как сохранить прожиточный минимум и избежать банкротства в 2022 году, а также как обезопасить свои средства и личные данные от мошенников в сети Интернет.С этой целью в многофункциональных центрах краевой столицы в этот день будут работать сотрудники ведомства. Они доступно и наглядно объяснят желающим, как пользоваться электронными сервисами Службы. В крае пройдут встречи судебных приставов с трудовыми коллективами, на которых прикамцы смогут задать вопросы о работе органов принудительного исполнения.27.04.2022 судебные приставы ждут пермяков с 11:00 до 18:00 в районных филиалах МФЦ по всему городу.