Пермяков приглашают на фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна»
Пермский край: новости дня
29 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдет фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна». 30 апреля в рамках фестиваля состоится выезд участников на родину татарского узорного ткачества, в село Уинское.
Ткачество – один из наиболее древних видов ремесла. До XIX века оно являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России. Пермский дом народного творчества «Губерния» проводит фестиваль «Весна. Кросна» с 2013 года, рассказывает о многогранном мире этого народного искусства, знакомит со старинными формами рукоделия и технологиями ручного ткачества, которые по сей день применяются на практике, создает мастерам условия для творческого общения и обмена опытом, а также показывает возможности интеграции традиционного ткачества в современную культуру.
В этом году фестиваль выпадает на «Красную горку» – время, когда игрались свадьбы. По этому случаю он будет посвящен приданому. Фестиваль предложит переосмыслить многовековую традицию собирать приданое к свадьбе в современных реалиях, поможет привнести в подготовку к церемонии индивидуальность и наполнить обряд урбанистической свадьбы новыми смыслами.
В программе фестиваля:
- лекции «Домовое, кустарное, заводское ткачество в России» и «Свежий взгляд на русское»;
- выставки старинных и современных изделий традиционного ручного ткачества;
- мастер-классы по разным видам традиционных ремесел:
- основы ткачества
- техника ткачества «крокбрагд»
- ткачество на топках выкладных поясов
- вышивка тамбуром;
- конкурс-презентация «Ткачи прилетели»;
- концерт «Красная горка» Дмитрий Парамонов, Игорь Середкин;
- ярмарка-продажа ручного текстиля и заводских тканей для рукоделия;
- 30 апреля - выезд участников фестиваля на родину татарского узорного ткачества, в село Уинское.
Участие в фестивале принимают мастера традиционного текстиля, энтузиасты, сохраняющие старинные формы рукоделия, и творческие люди, увлеченные культурой текстильного ремесла. Фестиваль – отличная возможность познакомить, объединить мастеров и любителей народного искусства.
Вход свободный. 29 апреля гостей ждут в Пермском доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4).
Фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.
Ткачество – один из наиболее древних видов ремесла. До XIX века оно являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России. Пермский дом народного творчества «Губерния» проводит фестиваль «Весна. Кросна» с 2013 года, рассказывает о многогранном мире этого народного искусства, знакомит со старинными формами рукоделия и технологиями ручного ткачества, которые по сей день применяются на практике, создает мастерам условия для творческого общения и обмена опытом, а также показывает возможности интеграции традиционного ткачества в современную культуру.
В этом году фестиваль выпадает на «Красную горку» – время, когда игрались свадьбы. По этому случаю он будет посвящен приданому. Фестиваль предложит переосмыслить многовековую традицию собирать приданое к свадьбе в современных реалиях, поможет привнести в подготовку к церемонии индивидуальность и наполнить обряд урбанистической свадьбы новыми смыслами.
В программе фестиваля:
- лекции «Домовое, кустарное, заводское ткачество в России» и «Свежий взгляд на русское»;
- выставки старинных и современных изделий традиционного ручного ткачества;
- мастер-классы по разным видам традиционных ремесел:
- основы ткачества
- техника ткачества «крокбрагд»
- ткачество на топках выкладных поясов
- вышивка тамбуром;
- конкурс-презентация «Ткачи прилетели»;
- концерт «Красная горка» Дмитрий Парамонов, Игорь Середкин;
- ярмарка-продажа ручного текстиля и заводских тканей для рукоделия;
- 30 апреля - выезд участников фестиваля на родину татарского узорного ткачества, в село Уинское.
Участие в фестивале принимают мастера традиционного текстиля, энтузиасты, сохраняющие старинные формы рукоделия, и творческие люди, увлеченные культурой текстильного ремесла. Фестиваль – отличная возможность познакомить, объединить мастеров и любителей народного искусства.
Вход свободный. 29 апреля гостей ждут в Пермском доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4).
Фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.
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