Водительские права жителей Прикамья автоматически продлят на три года

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13.58 Понедельник, 25 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Изменение коснется водительских удостоверений, срок которых уже истек либо истечет до 31 декабря 2023 года.

О соответствующем постановлении сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. По его словам, новая мера направлена «на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».

При этом для переоформления водительских удостоверений, чей срок истек с 1 января 2022 года или истечет до 31 декабря 2023 года, не нужно приходить на личный прием в отделение ГИБДД. Данные по всем удостоверениям обновятся автоматически. Если водителя остановят сотрудники ГИБДД, они сами сверят по базе его документы.

По данным Минэкономразвития России, изменение коснется порядка 5 миллионов водительских удостоверений. Кроме прав, оно затронет и диагностические карты. Срок действия таких карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, автоматически пролонгируется на 12 месяцев. Эта мера коснется 600 компаний.

Новое изменение ускорит логистику товаров по всей стране. Водителям больше не нужно будет тратить рабочее время на замену документов.

«Регулярные встречи с бизнесом дают нам возможность оперативно реализовывать меры поддержки. Мы упрощаем процесс и сокращаем сроки взаимодействия бизнеса и государства по наиболее актуальным вопросам в период санкций», – отметил Александр Вдовин, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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