В Прикамье работница магазина осуждена за присвоение 300 тысяч рублей

13.35 Понедельник, 25 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Суд в Соликамске вынес приговор 33-летней местной жительнице. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина признана виновной в присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.

Жительница Соликамска работала заместителем управляющего в сетевом магазине. В ее обязанности входило ведение учета торговой выручки, полученной от продавцов, и обеспечение ее сохранности, а также ведение документации и своевременная инкассация денег в банк.

В конце рабочей смены женщина убирала в сейф деньги, которые поступали от продажи продукции за день. Только она как материально-ответственное лицо имела доступ к сейфу. Полученную сумму заносила в журнал учета и в компьютерную программу.

Трижды в неделю проводилась инкассация денежных средств в банк – ее сотрудница также лично контролировала и оформляла документально. Если в день инкассации не накапливалась необходимая сумма, заместитель управляющего имела право позвонить в банк и отменить процедуру.

Как установило следствие, с мая по июнь прошлого года сотрудница пять раз звонила в банк и отменяла инкассацию подведомственного ей магазина. Однако документы она оформляла: сведения в отчетах показывали, что инкассация проводилась и деньги перенаправлялись в банк. Так женщина похитила 300 тысяч рублей, нанеся торговому предприятию соответствующий материальный ущерб.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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