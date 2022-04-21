В Перми заработали сезонные маршруты автобусов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 23 апреля начали курсировать сезонные маршруты. Они продолжат работу до конца октября. На линию вышел автобус №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище», автобус №65 «кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Берёзовая роща» продлен до кооператива «Сосновый бор».На маршруте №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище» работают два автобуса большого класса по выходным дням и малого класса – по будням, рассказали в департаменте транспорта администрации Перми.Автобус №65 «Берёзовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор» в холодное время года идет по основному маршруту до остановки «Садовая», перевозя работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. Каждый год в дачный сезон часть рейсов днем продлевается до кооператива «Сосновый бор». Для удобства пассажиров расписание будет аналогичным прошлогоднему: утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода.