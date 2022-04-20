Чтобы беспрепятственно сдать в аренду помещение склада, пермяк выплатил 6,5 млн рублей долга

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Оперативная работа судебных приставов позволила взыскать с пермского предпринимателя более 6,5 млн рублей. Крупную сумму задолженности должник погасил, чтобы не сорвалась выгодная сделка.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с пермяка долга в размере более 6,5 млн рублей в пользу Департамента земельных отношений Администрации г. Перми.Так как в добровольном порядке мужчина задолженность не погашал, судебным приставом велась планомерная работа по установлению принадлежащего ему имущества. На протяжении длительного времени из регистрирующих органов и кредитных организаций приходили отрицательные ответы. Очередное обновление запросов дало неожиданный результат. Оказалось, что должник совсем недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и от имени своего ИП заключил контракт на сдачу в аренду объекта недвижимости — помещения склада. При этом данные об этом объекте в материалах исполнительного производства отсутствовали. Запросив соответствующие сведения в Росреестре, судебный пристав получил актуальную информацию, которой незамедлительно воспользовался по назначению.Своевременно вынесенное постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью побудило должника в кратчайшие сроки исполнить обязательства по судебному акту. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.