Чтобы беспрепятственно сдать в аренду помещение склада, пермяк выплатил 6,5 млн рублей долга

09.55 Понедельник, 25 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Оперативная работа судебных приставов позволила взыскать с пермского предпринимателя более 6,5 млн рублей. Крупную сумму задолженности должник погасил, чтобы не сорвалась выгодная сделка.

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с пермяка долга в размере более 6,5 млн рублей в пользу Департамента земельных отношений Администрации г. Перми.

Так как в добровольном порядке мужчина задолженность не погашал, судебным приставом велась планомерная работа по установлению принадлежащего ему имущества. На протяжении длительного времени из регистрирующих органов и кредитных организаций приходили отрицательные ответы. Очередное обновление запросов дало неожиданный результат. Оказалось, что должник совсем недавно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и от имени своего ИП заключил контракт на сдачу в аренду объекта недвижимости — помещения склада. При этом данные об этом объекте в материалах исполнительного производства отсутствовали. Запросив соответствующие сведения в Росреестре, судебный пристав получил актуальную информацию, которой незамедлительно воспользовался по назначению.

Своевременно вынесенное постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью побудило должника в кратчайшие сроки исполнить обязательства по судебному акту. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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