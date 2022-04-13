Пермские ТОС благоустраивают микрорайоны и организуют досуг местных жителей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Первое территориальное общественное самоуправление появилось в Перми более 30 лет назад, сейчас их уже 106. Роль ТОС в жизни города растет. Активисты разрабатывают и реализуют проекты благоустройства городской среды, организуют досуг местных жителей.Председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина подчеркивает, что важной частью работы любого ТОС является проектная деятельность – она позволяет привлечь дополнительные средства.В этом году в рамках конкурса инициативного проектирования появится сквер Героев на пересечении ул. Левченко и ул. Гастелло. Микрорайон застроен очень плотная, других зеленых зон для отдыха нет, поясняет Елена Мехоношина: «Позже мы хотим установить в сквере скульптуру мальчика с самолетом в честь героев. Будем снова участвовать в конкурсах. Проблема в том, что скульптура – это дорого». Скульптура из современных материалов, например, пластика, обойдется примерно в полмиллиона рублей, рассказывает председатель ТОС, а из более долговечной бронзы – не меньше полутора миллионов.Второй проект в планах ТОС «Стахановский» на этот год – переоборудование зала в общественном центре, чтобы мероприятия проходили на более высоком уровне. Переоборудование также позволит более эффективно использовать зал. Из части помещения не видно сцену из-за архитектурных особенностей, поэтому планируется разместить в зале экран.Одним из важнейших аспектов работы ТОС Елена Мехоношина называет взаимодействие с депутатами: «Наши депутаты всегда готовы посодействовать решению проблем, помочь с благоустройством, проведением мероприятий». Запланированная реконструкция ул. Левченко с ремонтом тротуаров и установкой светофоров стала возможной благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания и гордумы Геннадия Шилова и Василия Кузнецова.«У нас в районе налажено очень тесное взаимодействие между депутатами и ТОС. Мы по-настоящему совместно решаем проблемы», – говорит Елена Мехоношина. Работа общественного самоуправления начала приобретать нормативные рамки, стали вырабатываться критерии оценки эффективности, что поможет ТОС в получении бюджетной поддержки, отмечает председатель ТОС «Стахановский»: «Без ТОС невозможно полностью отстроить систему. Мы ведь работаем напрямую с людьми, со старшими по домам, председателями ТСЖ и управляющими компаниями. Если появляются вопросы, которые интересуют всех, то мы можем их обсудить и выступить с более консолидированным запросом».Депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов подчеркивает: «У нас множество направлений движения – мы работаем не для галочки». На территории ТОСов представители муниципального центра развития ГТО активно продвигают массовый спорт. По словам Василия Кузнецова, в 2022 году в микрорайонах запланировано множество мероприятий: «Чтобы людям не ехать далеко, мы с массовым спортом придем к ним во дворы. У нас есть профессионалы, готовые создать необходимые для тестирования ГТО условия в любом месте, а на ул. Танкистов, 19 открыт уникальный для региона и России центр тестирования ГТО, где ведется преподавание, тестирование, а также проводятся занятия в спортивном зале».Елена Мехоношина отмечает, что в ТОС «Стахановский» развито «серебряное» волонтерство, когда кружки ведут бесплатно сами жители старшего возраста. Они организуют утреннюю зарядку, занятия по шахматам и настольному теннису. Председатель ТОС надеется также, что в ближайшее время добавятся скандинавская ходьба и бридж. Помимо спорта, местным жителям предлагается множество других вариантов досуга: концерты, фестивали, встречи клубов, кружки.Каждый год ТОС «Стахановский» организует летнюю занятость для молодежи. По словам председателя ТОС, участники трудовых отрядов благоустраивают территорию микрорайона, в том числе школы, ухаживают за клумбами, а также ведут социальную работу.Елена Мехоношина подчеркивает, что ТОС не сможет развиваться без взаимодействия: «Мы работаем над сквером – вовлекаем жителей ближайших домов, обсуждаем проект. Организуем мероприятие – ищем людей, способных и готовых заниматься этим. Потребности меняются, приходят новые люди с новыми идеями, и мы работаем вместе». Активные жители, отмечает председатель, самоорганизуются в рабочие группы. Именно они помогают ядру совета ТОС повышать качество жизни населения микрорайона.