Росреестр Пермского края поясняет, как узаконить второй этаж частного дома

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Многие владельцы частных домов постоянно экспериментируют с размерами своего жилого пространства и дополняют свои жилища либо пристройками к дому, либо увеличивают площадь за счет надстройки дополнительных этажей. Недавно в Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель Краснокамского округа с вопросом о том, как можно узаконить надстроенный второй этаж в частном доме, который изначально был одноэтажным.«Поскольку изменились основные характеристик объекта недвижимости, в частности, площадь и этажность дома, необходимо подготовить новый технический план», - советует заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных.Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. Специалист в соответствии с договором подряда подготовит технический план на жилой дом в связи с изменениями основных характеристик объекта недвижимости. Технический план может быть подготовлен в электронном виде и заверен усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера либо в бумажном виде по желанию заказчика.При реконструкции жилых, дачных и садовых домов не нужно получать разрешение на строительство, а после завершения строительных работ не нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию.После того, как будет подготовлен технический план, необходимо внести актуальные сведения об объекте в официальную базу Росреестра.Для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости потребуется только заявление, паспорт собственника, технический план в форме электронного документа. Процедура внесения изменений бесплатная, госпошлину платить не нужно.Обратиться с заявлением можно в офис МФЦ либо в электронной форме на официальном сайте Росреестра. В случае обращения через сайт заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью собственника дома.