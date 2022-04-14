В воскресенье в Перми временно изменится маршрут автобуса №54

13.48 Пятница, 22 апреля 2022
Пермский край: новости дня
24 апреля с 11:30 до 15:00 в Перми состоится 78-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец». На это время будет ограничено движение автобуса №54.

Автобус №54 с маршрутом «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели» в прямом и обратном направлениях пойдет без заезда на улицу Желябова по улице Куфонина и Парковому проспекту, далее по маршруту следования, пояснили в департаменте транспорта администрации Перми.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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