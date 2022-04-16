Жителя Прикамья обвиняют в покушении на кражу икон
Пермский край: новости дня
В Суксуне завершено предварительное расследование уголовного дела по факту покушения на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение предъявлено местному жителю 1991 года рождения.
В марте суксунец, убедившись, что хозяева частного дома отсутствуют, незаконно проник в жилище, повредив оконную раму надворных построек и запорное устройство на входных дверях. Забрав иконы «Святой князь Александр Невский и преподобный Иосиф», «Неопалимая Купина Пресвятой Богородицы и «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим» общей стоимостью 128 тысяч рублей, он намеревался скрыться, но был задержан владельцем дома.
Полицейские собрали достаточную доказательную базу для подтверждения вины фигуранта. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
В марте суксунец, убедившись, что хозяева частного дома отсутствуют, незаконно проник в жилище, повредив оконную раму надворных построек и запорное устройство на входных дверях. Забрав иконы «Святой князь Александр Невский и преподобный Иосиф», «Неопалимая Купина Пресвятой Богородицы и «Въезд Иисуса Христа в Иерусалим» общей стоимостью 128 тысяч рублей, он намеревался скрыться, но был задержан владельцем дома.
Полицейские собрали достаточную доказательную базу для подтверждения вины фигуранта. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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