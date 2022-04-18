Более 6,5 тысячи человек в Пермском крае временно ограничены в праве на управление транспортными средствами

09.45 Пятница, 22 апреля 2022
Пермский край: новости дня
2 тысячи постановлений вынесены в отношении должников по алиментным платежам. Беспрепятственно сесть за руль неплательщики смогут лишь после полного исполнения требований исполнительного документа. В случае, если правоохранителями будет установлено, что водитель пренебрег действующим ограничением, нарушителю может грозить до 50 часов обязательных работ или же лишение спецправа на срок до 1 года.

Так, житель г. Чернушки игнорировал свои родительские обязанности и не платил алименты на содержание троих детей. В целях понуждения гражданина к оплате долга в размере 150 тыс. рублей судебный пристав вынес соответствующее постановление и ограничил его в праве управления транспортным средством. О принятой принудительной мере гражданин был лично уведомлен, но все же рискнул сесть за руль.

Управляющий автомобилем чернушинец был остановлен сотрудниками ГИБДД на одной из городских дорог. В ходе проверки документов было установлено, что водитель нарушил действующий запрет, в связи с чем в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.17 КоАП РФ (Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом). Мужчина был доставлен в мировой суд, где ему было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Вскоре к данной санкции прибавилось еще 100 часов труда на благо общества. Гражданин был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Если нарушитель будет упорствовать в своем противоправном поведении, то это грозит ему лишением свободы сроком до 1 года.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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