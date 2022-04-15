И.о. ректора ПНИПУ: рынок труда нуждается в специалистах в сфере электроники

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Количество бюджетных мест в вузах России по направлениям в сфере электроники увеличивается ежегодно по поручению президента. В новом 2022-2023 учебном году их предусмотрено почти 24,5 тысячи. О необходимости подготовки данных специалистов и возможностях получения образования в Пермском крае рассказал исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов.За последние два года количество бюджетных мест в вузы страны по направлениям в сфере электроники увеличилось почти на 2 тысячи. Подать документы можно как на программы бакалавриата и специалитета, так и магистратуры и аспирантуры. Это связано с тем, что сейчас стране необходимы специалисты этой сферы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.— В условиях жесткого санкционного давления принципиально важно сфокусироваться на развитии электроники, которая используется практически повсеместно: на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту. У нашей страны огромный потенциал для создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров, — пояснил вице-премьер.Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что выпускники инженерных специальностей, в том числе в сфере электроники, востребованы на рынке труда.— Вузы осуществляют подготовку кадров с учётом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тыс. мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тысяч, – пояснил министр.В Пермском крае получить профильное образование можно в ПГНИУ и ПНИПУ.— В настоящее время на рынке труда наблюдается значительная потребность в выпускниках технических вузов по направлениям и специальностям, связанным не только с вычислительной техникой, программированием, информационной безопасностью, сетевыми технологиями, но и с сопутствующими сферами, такими как микропроцессорные средства управления и автоматизации, высокоскоростные и безопасные системы передачи данных, автоматизация проектной деятельности, роботизация сервисных и промышленных процессов, гибкие и высокоточные технологические линии сборки, промышленное электротехническое оборудование и т.д. Эта потребность была вызвана становлением экономики нашей страны на рельсы четвертой промышленной революции, — рассказал исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов.Так, в Пермском политехе за последние 5 лет контрольные цифры приема по образовательным программам, связанным с вышеперечисленными сферами, выросли с 255 до 461 места. Прирост составил почти 80,8 %.На сегодняшний день ПНИПУ обучает студентов по нескольким направлениям в сфере электроники:— «Автоматизированный электропривод и робототехнические комплексы»;— «Конструирование и технологии в электротехнике»;— «Материаловедение и технологии авиационно-космических материалов»;— «Накопители энергии, передача и распределение электрической энергии»;— «Информационные технологии механики и наноматериаловедения»;— «Электрооборудование автомобилей и электромобили»;— «Транспортные системы связи и сети доступа»;— «Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления».В 2022 году общее количество бюджетных мест по этим направлениям составляет 244. Это на 15 % больше, чем в предыдущем году.Анатолий Ташкинов отмечает, что при этом спрос на выпускников среди ключевых работодателей по таким программам в некоторых случаях превышает возможности вуза в разы.— Промышленные предприятия и организации еще на этапе обучения готовы выплачивать студентам стимулирующие надбавки к стипендии, предлагают быстрый карьерный рост и дополнительные «бонусы» при трудоустройстве, непосредственно участвуют в образовательном процессе, — добавил и.о. ректора ПНИПУ.