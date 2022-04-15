И.о. ректора ПНИПУ: рынок труда нуждается в специалистах в сфере электроники

18.10 Четверг, 21 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Количество бюджетных мест в вузах России по направлениям в сфере электроники увеличивается ежегодно по поручению президента. В новом 2022-2023 учебном году их предусмотрено почти 24,5 тысячи. О необходимости подготовки данных специалистов и возможностях получения образования в Пермском крае рассказал исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

За последние два года количество бюджетных мест в вузы страны по направлениям в сфере электроники увеличилось почти на 2 тысячи. Подать документы можно как на программы бакалавриата и специалитета, так и магистратуры и аспирантуры. Это связано с тем, что сейчас стране необходимы специалисты этой сферы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— В условиях жесткого санкционного давления принципиально важно сфокусироваться на развитии электроники, которая используется практически повсеместно: на производстве, в военной и космической сфере, в медицине, образовании, в быту. У нашей страны огромный потенциал для создания отечественной электронной продукции. Но решение этой задачи невозможно без подготовки профессиональных кадров, — пояснил вице-премьер.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что выпускники инженерных специальностей, в том числе в сфере электроники, востребованы на рынке труда.

— Вузы осуществляют подготовку кадров с учётом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тыс. мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тысяч, – пояснил министр.

В Пермском крае получить профильное образование можно в ПГНИУ и ПНИПУ.

— В настоящее время на рынке труда наблюдается значительная потребность в выпускниках технических вузов по направлениям и специальностям, связанным не только с вычислительной техникой, программированием, информационной безопасностью, сетевыми технологиями, но и с сопутствующими сферами, такими как микропроцессорные средства управления и автоматизации, высокоскоростные и безопасные системы передачи данных, автоматизация проектной деятельности, роботизация сервисных и промышленных процессов, гибкие и высокоточные технологические линии сборки, промышленное электротехническое оборудование и т.д. Эта потребность была вызвана становлением экономики нашей страны на рельсы четвертой промышленной революции, — рассказал исполняющий обязанности ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов.

Так, в Пермском политехе за последние 5 лет контрольные цифры приема по образовательным программам, связанным с вышеперечисленными сферами, выросли с 255 до 461 места. Прирост составил почти 80,8 %.

На сегодняшний день ПНИПУ обучает студентов по нескольким направлениям в сфере электроники:

— «Автоматизированный электропривод и робототехнические комплексы»;

— «Конструирование и технологии в электротехнике»;

— «Материаловедение и технологии авиационно-космических материалов»;

— «Накопители энергии, передача и распределение электрической энергии»;

— «Информационные технологии механики и наноматериаловедения»;

— «Электрооборудование автомобилей и электромобили»;

— «Транспортные системы связи и сети доступа»;

— «Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления».

В 2022 году общее количество бюджетных мест по этим направлениям составляет 244. Это на 15 % больше, чем в предыдущем году.

Анатолий Ташкинов отмечает, что при этом спрос на выпускников среди ключевых работодателей по таким программам в некоторых случаях превышает возможности вуза в разы.

— Промышленные предприятия и организации еще на этапе обучения готовы выплачивать студентам стимулирующие надбавки к стипендии, предлагают быстрый карьерный рост и дополнительные «бонусы» при трудоустройстве, непосредственно участвуют в образовательном процессе, — добавил и.о. ректора ПНИПУ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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