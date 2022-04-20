В Перми началось заселение двух новостроек в Дзержинском и Мотовилихинском районе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет новый десятиэтажный жилой дом в Перми по адресу: ул. Овчинникова, 19.Дом комфорт-класса, развитая транспортная и социальная инфраструктура Дзержинского района, закрытая территория, внутреннее и внешнее видеонаблюдение, кладовые в цокольном этаже. В доме 89 помещений, в том числе 56 квартир и 29 нежилых помещений. Площадь квартир от 38 до 82 кв. м. Большое разнообразие планировочных решений позволит распланировать жилое пространство максимально эргономично.Еще один многоквартирный дом поставлен на кадастровый учет в Мотовилихинском районе Перми по улице Гашкова, 51 в жилом комплексе «МотовилихинSky». В доме 306 помещений, в том числе 295 жилых и 11 нежилых помещений, площадь дома более 21000 кв. м.ЖК «МотовилихинSky» — это комплексная застройка жилыми домами этажностью от 9 до 17 в микрорайоне Вышка-2. Первые дома комплекса были введены в эксплуатацию в 2014 г., а освоение данной территории продолжится до конца 2023 г.В домах жилого комплекса застройщик предлагает на выбор более 40 планировок 1-, 2-, 3-комнатных квартир общей площадью от 32,7 до 84,4 кв. м, с чистовой отделкой помещений, к которой относятся: натяжные потолки, линолеум, обои, керамическая плитка на полу с устройством «теплого пола» в санузлах, также предусмотрен полный набор приборов учета и сантехники.Владельцы квартир в этих домах уже начали оформлять свои права на жилье.