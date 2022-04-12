Будущих десятиклассников приглашают на Дни открытых дверей пермские школы
Пермский край: новости дня
До 29 апреля школы Перми проводят Дни открытых дверей для учеников 9-х классов, выбирающих школу. Это мероприятие проводится в городе впервые, рассказали в департаменте образования администрации Перми.
Ученики смогут узнать о профиле обучения в каждой школе и процедуре подачи документов в десятый класс. Также в некоторых школах будут организованы встречи с представителями вузов. Школьникам покажут примеры проектной деятельности в 10-х и 11-х классах.
Информация о времени и формате проведения Дней открытых дверей размещается на официальных сайтах школ.
Ученики смогут узнать о профиле обучения в каждой школе и процедуре подачи документов в десятый класс. Также в некоторых школах будут организованы встречи с представителями вузов. Школьникам покажут примеры проектной деятельности в 10-х и 11-х классах.
Информация о времени и формате проведения Дней открытых дверей размещается на официальных сайтах школ.
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