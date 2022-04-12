Будущих десятиклассников приглашают на Дни открытых дверей пермские школы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

До 29 апреля школы Перми проводят Дни открытых дверей для учеников 9-х классов, выбирающих школу. Это мероприятие проводится в городе впервые, рассказали в департаменте образования администрации Перми.Ученики смогут узнать о профиле обучения в каждой школе и процедуре подачи документов в десятый класс. Также в некоторых школах будут организованы встречи с представителями вузов. Школьникам покажут примеры проектной деятельности в 10-х и 11-х классах.Информация о времени и формате проведения Дней открытых дверей размещается на официальных сайтах школ.