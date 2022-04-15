Жителя Прикамья будут судить за незаконный оборот оружия
Пермский край: новости дня
В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Информация о том, что соликамец причастен к незаконному обороту оружия, поступила сотрудникам уголовного розыска в феврале. Оперативники отправились в помещение лесопилки, которое арендовал подозреваемый, и нашли пистолет ТТ. Завернутый в полиэтиленовый пакет, он хранился в угловом диване в комнате для отдыха рабочих.
Мужчина рассказал полицейским, что нашел пистолет без магазина и патронов летом прошлого года в лесу и предпочел не сообщать о находке в правоохранительные органы. Из опасения, что пистолет смогут найти работники предприятия, фигурант неоднократно перепрятывал его в разных помещениях.
Оружие, запрещенное к свободному гражданскому обороту, было изъято и направлено на экспертизу. Она подтвердила, что это пистолет образца 1930-1933 годов, конструкции Токарева калибра 7,62 мм (ТТ), собранный из деталей не менее трех пистолетов заводского изготовления. Пистолет пригоден для стрельбы и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию.
Злоумышленнику предъявлено обвинение, материалы уголовного дела переданы в суд.
Информация о том, что соликамец причастен к незаконному обороту оружия, поступила сотрудникам уголовного розыска в феврале. Оперативники отправились в помещение лесопилки, которое арендовал подозреваемый, и нашли пистолет ТТ. Завернутый в полиэтиленовый пакет, он хранился в угловом диване в комнате для отдыха рабочих.
Мужчина рассказал полицейским, что нашел пистолет без магазина и патронов летом прошлого года в лесу и предпочел не сообщать о находке в правоохранительные органы. Из опасения, что пистолет смогут найти работники предприятия, фигурант неоднократно перепрятывал его в разных помещениях.
Оружие, запрещенное к свободному гражданскому обороту, было изъято и направлено на экспертизу. Она подтвердила, что это пистолет образца 1930-1933 годов, конструкции Токарева калибра 7,62 мм (ТТ), собранный из деталей не менее трех пистолетов заводского изготовления. Пистолет пригоден для стрельбы и относится к нарезному короткоствольному огнестрельному оружию.
Злоумышленнику предъявлено обвинение, материалы уголовного дела переданы в суд.
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