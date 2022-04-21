«Музыка Победы» прозвучит в «Горьковке»

12.45 Четверг, 21 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на музыкально-просветительскую программу ко Дню Победы (12+).

Программа «Музыка Победы» включает себя концерт звезд пермской оперы, выставку книжных, нотных и аудио-изданий и интерактивный музыкальный календарь для удаленных пользователей. Ее подготовили сотрудники музыкального отдела с постоянными партнерами – артистами Пермской оперы.

23 апреля в 14:00 состоится концерт «Песни войны, весны и любви», организованный руководителем проекта «Музыкальный роман в Горьковке» Татьяной Каминской.
В исполнении солистов Пермской оперы Т. Каминской, А. Герасимова, О. Иванова, Д. Хузина, Е. Галеевой, Н. Князевой прозвучат песни: «Синий платочек», Журавли», «Случайный вальс», Майский вальс», «На лодке» и другие. Партия фортепиано - Наталья Кириллова.

«Хотелось, чтобы пользователи библиотеки могли не только «увидеть» музыку, но и услышать ее в исполнении звезд пермской оперы. В этом проекте нет, как в театре, четких границ между зрителем и артистами, и каждый желающий после концерта может подойти к артисту, задать ему вопросы, сфотографироваться, узнать о ближайших оперных спектаклях. В 2016 году эту идею поддержала солистка Пермского театра оперы и балета Татьяна Каминская. Так появился проект «Музыкальный роман в Горьковке»,- рассказала инициатор проекта, заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей библиотеки Горького Римма Зыкова.

Концерт пройдет в конференц-зале. Вход свободный.

С 1 по 5 мая в читальном зале музыкального отдела будет работать выставка «Война и мелодия» об истории создания музыкальных произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны. Там будут представлены книжные, нотные и аудио издания.

С 1 по 9 мая для удаленных пользователей на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/ будет размещен интерактивный музыкальный календарь «9 дней до Победы». Читатели смогут открывать окошки мультимедийной доски, узнавая знакомые мелодии песен Великой Отечественной войны и историю их создания.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Два театра уральской столицы стали лауреатами премии «Золотая маска-2022»
21 апреля 2022
Несколько улиц Екатеринбурга вновь перекроют ради репетиции парада Победы
18 апреля 2022
Парад Победы в Нижнем Тагиле пройдет без знаменной группы участников ВОВ
13 апреля 2022
Ретро-автомобили прокатили по Екатеринбургу портреты Юрия Гагарина
12 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:53 В Перми началось заселение двух новостроек в Дзержинском и Мотовилихинском районе
13:25 Будущих десятиклассников приглашают на Дни открытых дверей пермские школы
13:00 Жителя Прикамья будут судить за незаконный оборот оружия
12:45 «Музыка Победы» прозвучит в «Горьковке»
10:42 После вмешательства прокуратуры и судебных приставов Добрянская УК погасила долги по зарплате
16:23 Кириенко: историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом
13:20 Росреестр по Пермскому краю: как бесплатно проверить объект недвижимости
13:05 1 мая в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:01 Житель Прикамья предстанет перед судом за продажу краденой бензопилы
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на встречи клубов
09:46 Право сироты на жилье защитили судебные приставы Пермского края
14:03 Жительницу Прикамья будут судить за кражу с банковского счета
13:23 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир «Вконтакте» для арбитражных управляющих
13:06 Пермский проект «Социальный кинозал» проведет вебинар для распространения опыта
12:54 Житель Прикамья предстанет перед судом за использование поддельных прав
09:05 Судебные приставы добились от пермяка погашения крупного долга по алиментам
13:18 В Прикамье осуждена за серию мошенничеств жительница Курганской области
13:07 На этой неделе в Перми откроются пасхальные ярмарки
12:41 В Пермском крае спасен 85-летний рыбак
12:32 «Горьковка» расскажет пермякам об Александре Невском
09:32 Пермяк может лишиться TOYOTA RAV 4 за полумиллионный долг по алиментам
Все новости
13:30 Минприроды РФ: в регионах введена личная ответственность губернаторов за тушение лесных пожаров
12:56 Более 93% ветклиник в России сообщили о дефиците препаратов для животных
11:34 В Госдуме предложили ввести историческое просвещение с детского сада
10:58 «Ничего нового». Андрей Макаревич рассказал об отмене концертов в России
10:26 В Рио-де-Жанейро после «ковидного» перерыва стартовал знаменитый карнавал
10:01 Китай продемонстрировал новую сверхзвуковую противокорабельную ракету
09:21 В казахстанском Павлодаре горит вторая школа за неделю, 600 человек эвакуировано
20:55 Авиакомпания «Россия» запускает ежедневный рейс из Москвы в Ереван
16:42 Эрдоган: Турция не претендует на новые территории во время военной операции в Ираке
15:42 Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы
14:44 Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
12:45 В России доля концертов иностранных музыкантов опустилась ниже 1%
11:53 Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике РФ
10:48 «Коммерсант»: оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка
10:07 Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию
09:32 Российские дипломаты покинули Японию под «Прощание славянки»
17:55 Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
16:48 В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
16:07 Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
15:32 Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK