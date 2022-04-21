«Музыка Победы» прозвучит в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на музыкально-просветительскую программу ко Дню Победы (12+).Программа «Музыка Победы» включает себя концерт звезд пермской оперы, выставку книжных, нотных и аудио-изданий и интерактивный музыкальный календарь для удаленных пользователей. Ее подготовили сотрудники музыкального отдела с постоянными партнерами – артистами Пермской оперы.23 апреля в 14:00 состоится концерт «Песни войны, весны и любви», организованный руководителем проекта «Музыкальный роман в Горьковке» Татьяной Каминской.В исполнении солистов Пермской оперы Т. Каминской, А. Герасимова, О. Иванова, Д. Хузина, Е. Галеевой, Н. Князевой прозвучат песни: «Синий платочек», Журавли», «Случайный вальс», Майский вальс», «На лодке» и другие. Партия фортепиано - Наталья Кириллова.«Хотелось, чтобы пользователи библиотеки могли не только «увидеть» музыку, но и услышать ее в исполнении звезд пермской оперы. В этом проекте нет, как в театре, четких границ между зрителем и артистами, и каждый желающий после концерта может подойти к артисту, задать ему вопросы, сфотографироваться, узнать о ближайших оперных спектаклях. В 2016 году эту идею поддержала солистка Пермского театра оперы и балета Татьяна Каминская. Так появился проект «Музыкальный роман в Горьковке»,- рассказала инициатор проекта, заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей библиотеки Горького Римма Зыкова.Концерт пройдет в конференц-зале. Вход свободный.С 1 по 5 мая в читальном зале музыкального отдела будет работать выставка «Война и мелодия» об истории создания музыкальных произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны. Там будут представлены книжные, нотные и аудио издания.С 1 по 9 мая для удаленных пользователей на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/ будет размещен интерактивный музыкальный календарь «9 дней до Победы». Читатели смогут открывать окошки мультимедийной доски, узнавая знакомые мелодии песен Великой Отечественной войны и историю их создания.