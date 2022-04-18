После вмешательства прокуратуры и судебных приставов Добрянская УК погасила долги по зарплате

10.42 Четверг, 21 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Судебные приставы Пермского края взыскали задолженность по заработной плате в пользу работников жилищно-коммунального хозяйства. Мерами принудительного исполнения 10 сотрудникам организации возвращено более 300 тысяч рублей.

Работники ООО «Добрянская муниципальная управляющая компания» обратились в городскую прокуратуру с заявлениями о нарушении их конституционных прав на оплату труда. После проведения соответствующей проверки иски о принудительном взыскании задолженности по заработной плате были направлены в суд.

На основании поступивших исполнительных документов в отделении судебных приставов по г. Добрянке было возбуждено 10 исполнительных производств. Копии постановлений были направлены директору управляющей компании, также он был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за злостное неисполнение решения суда.

Становиться фигурантом уголовного дела не входило в планы должностного лица. Сразу же после предупреждения вся сумма задолженности поступила на депозитный счет подразделения судебных приставов. Денежные средства уже перечислены взыскателям.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда работникам данной управляющей компании приходится защищать свои права с привлечением прокуратуры и органов принудительного исполнения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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