Росреестр по Пермскому краю: как бесплатно проверить объект недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» существует сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», предоставляющий актуальную общедоступную информацию об объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для работы с сервисом нужна авторизация через портал Госуслуг. Сервис доступен по адресу https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-objects-online.В новой версии сервиса понятный и простой в использовании интерфейс, а также интуитивно удобный поиск.Сервис позволяет оперативно и бесплатно получить справочную информацию в отношении зданий, помещений, строений, земельных участков:- об адресе объекта недвижимости, площади, виде разрешенного использования;- о наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничений или обременений прав, а при их наличии: о виде права, ограничения (обременения) права, дате и номере государственной регистрации;- сведения о кадастровой стоимости.Бесплатно нельзя получить данные о владельце недвижимости и предыдущих сделках (переходах прав), а также содержании правоустанавливающих документов.Получение справочной информации может быть полезно в процессе совершения сделок с недвижимостью. Потенциальный покупатель в режиме онлайн может получить информацию о характеристиках объекта недвижимости, о наличии или отсутствии регистрации прав, обременений.Однако стоит обратить внимание на то, что справочная информация по объектам недвижимости не является документом, подтверждающим зарегистрированное право. Единственным документом, подтверждающим право собственности на объект недвижимости, является выписка из ЕГРН.«Чтобы не столкнуться с трудностями при покупке объектов недвижимости, перед заключением сделки лучше перестраховаться и заказать выписку из ЕГРН, - советует руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Наличие полной информации об объекте позволит избежать необоснованных рисков».