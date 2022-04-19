1 мая в Перми будет запрещена торговля алкоголем
Пермский край: новости дня
1 мая, в праздник Весны и Труда, на территории Перми, в соответствии с решением краевого правительства, будет запрещена розничная продажа алкоголя.
Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.
Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.
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