Житель Прикамья предстанет перед судом за продажу краденой бензопилы
Пермский край: новости дня
В Оханске завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в сбыте имущества, приобретенного преступным путем.
В конце февраля злоумышленник проник в дачный дом и похитил бензопилу марки Carver. Затем сообщил другу, что украл технику, и попросил ее сбыть. Тот не отказался помочь и продал пилу за 2500 рублей жителю этой же деревни. Деньги фигуранты потратили на сигареты, спиртное и продукты. Ущерб составил 7000 рублей.
Обнаружив кражу пилы, ее хозяин обратился в полицию. Полицейские установили того, кто совершил хищение. Его друг, который занимался продажей краденой бензопилы, тоже не избежит ответственности. В ожидании суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В конце февраля злоумышленник проник в дачный дом и похитил бензопилу марки Carver. Затем сообщил другу, что украл технику, и попросил ее сбыть. Тот не отказался помочь и продал пилу за 2500 рублей жителю этой же деревни. Деньги фигуранты потратили на сигареты, спиртное и продукты. Ущерб составил 7000 рублей.
Обнаружив кражу пилы, ее хозяин обратился в полицию. Полицейские установили того, кто совершил хищение. Его друг, который занимался продажей краденой бензопилы, тоже не избежит ответственности. В ожидании суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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