«Горьковка» приглашает пермяков на встречи клубов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького 21 апреля приглашает на встречи клубов садоводов, путешественников и начинающих авторов.В 17:00 начнется заседание клуба «Каникулы садовода» (16+). Тема – «Весенние работы в саду: обрезка, прививка, питание». Ранней весной необходимо позаботиться о деревьях и кустарниках, состоянии участка и будущем урожае. Разобраться в том, что такое прививка, когда и как лучше проводить обрезку, какие инструменты использовать и во многом другом поможет Мария Оринина, профессиональный агроном-садовод с 30-летним стажем. Вход свободный. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок: 236-24-61.В 18:00 состоится встреча клуба «Человек и мир» (16+). Приглашаются самодеятельные авторы: прозаики, поэты, барды. Тема нынешнего заседания «Свободу попугаям»: о свободе в шутку и всерьез. Участникам предлагают отдать дань любимым юмористическим произведениям, прочесть свои, посмеяться, поднять настроение себе и окружающим. Вход свободный. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), для справок: 236-22-82.В 18:30 всех ждут на заседании клуба путешественников и волонтеров (12+). Тема – «Увидеть Петербург и…» Рассказ о прекрасном городе на Неве с богатой историей, о дворцах и храмах, проспектах и домах. О музеях, парках, театрах, библиотеках. О каналах и мостах. Ведущая Нина Палехова. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), для справок: 238-35-37.