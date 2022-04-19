Право сироты на жилье защитили судебные приставы Пермского края

09.46 Среда, 20 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Для выпускников детских домов невероятно важно знать, что во взрослой жизни их ждет свой дом. Поэтому судебные приставы держат все исполнительные производства, связанные с предоставлением жилья детям, лишенным семейного окружения, на особом контроле.

В арсенале работников принудительного исполнения широкий спектр мер: от штрафных санкций до уголовной ответственности, которая может лишить нарушителя свободы. Но для большинства организаций-должников достаточно лишь обрисовать перспективу, чтобы добиться реализации прав сирот.

В отделении судебных приставов по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о предоставлении благоустроенного жилья гражданке из числа детей-сирот. По закону девушка имела право получить от городских властей жилую площадь не менее 28 кв.м.

В адрес главы местного самоуправления было направлено требование об исполнении решения суда. Также должностное лицо было предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Не желая наступления негативных правовых последствий, представители организации-должника пригласили взыскательницу произвести осмотр будущего жилья.

После того, как девушка убедилась, что жилая площадь соответствует всем санитарно-техническим нормам, она подписала договор социального найма и получила ключи от своего дома.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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