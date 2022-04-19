Право сироты на жилье защитили судебные приставы Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для выпускников детских домов невероятно важно знать, что во взрослой жизни их ждет свой дом. Поэтому судебные приставы держат все исполнительные производства, связанные с предоставлением жилья детям, лишенным семейного окружения, на особом контроле.В арсенале работников принудительного исполнения широкий спектр мер: от штрафных санкций до уголовной ответственности, которая может лишить нарушителя свободы. Но для большинства организаций-должников достаточно лишь обрисовать перспективу, чтобы добиться реализации прав сирот.В отделении судебных приставов по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство о предоставлении благоустроенного жилья гражданке из числа детей-сирот. По закону девушка имела право получить от городских властей жилую площадь не менее 28 кв.м.В адрес главы местного самоуправления было направлено требование об исполнении решения суда. Также должностное лицо было предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Не желая наступления негативных правовых последствий, представители организации-должника пригласили взыскательницу произвести осмотр будущего жилья.После того, как девушка убедилась, что жилая площадь соответствует всем санитарно-техническим нормам, она подписала договор социального найма и получила ключи от своего дома.Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.