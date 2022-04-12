Жительницу Прикамья будут судить за кражу с банковского счета

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чусовом завершено предварительное расследование уголовного дела по факту кражи с банковского счета. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение предъявлено 26-летней жительнице Лысьвы.В дежурную часть полиции Чусового обратился местный житель и заявил, что с его банковских карт были сняты более 80 тысяч рублей. Следствие установило, что девушка нашла на улице в Чусовом сотовый телефон и две банковские карты. Вернувшись на следующий день домой со своей находкой, обвиняемая в онлайн-приложении банка, установленного в чужом смартфоне, заменила номер телефона, привязанный к банковским картам, на номер, находящийся в ее пользовании, и перевела деньги со счетов потерпевшего на свой.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.