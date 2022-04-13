Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир «Вконтакте» для арбитражных управляющих
Пермский край: новости дня
20 апреля в 16.00 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир в своей официальной группе «Вконтакте». Тема встречи – «Правоприменительная практика при рассмотрении административных дел в отношении арбитражных управляющих».
Эксперты Управления расскажут об основных ошибках, допускаемых арбитражными управляющими, и дадут советы по профилактике нарушений законодательства о банкротстве. Спикер – начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Маковецкая Ирина Васильевна.
К просмотру и участию в обсуждениях приглашают арбитражных управляющих, а также всех, кому интересна эта тема.
Свои вопросы можно задавать в комментариях к посту https://vk.com/public49884202. Комментарии будут закрыты накануне вечером. Вопросы можно задать также в чате во время прямого эфира.
Эксперты Управления расскажут об основных ошибках, допускаемых арбитражными управляющими, и дадут советы по профилактике нарушений законодательства о банкротстве. Спикер – начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Маковецкая Ирина Васильевна.
К просмотру и участию в обсуждениях приглашают арбитражных управляющих, а также всех, кому интересна эта тема.
Свои вопросы можно задавать в комментариях к посту https://vk.com/public49884202. Комментарии будут закрыты накануне вечером. Вопросы можно задать также в чате во время прямого эфира.
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