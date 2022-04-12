Пермский проект «Социальный кинозал» проведет вебинар для распространения опыта
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22 апреля специалисты проекта «Социальный кинозал», реализуемого в Прикамье, проведут бесплатный вебинар «Социальный кинозал: как это работает?» для всех жителей страны. Он пройдет в формате проектной школы и рассчитан на тех, кто хочет открыть такие площадки в своих территориях.
Мероприятие состоится с 12.00 до 18.10 (время пермское). Требуется пройти регистрацию на TimePad: https://skinozal.timepad.ru/event/1987946/.
На вебинаре слушателей познакомят с практическими наработками действующие режиссеры документального кино, медиапедагоги, специалисты по продвижению и прокату фильмов. Это поможет принять решение об открытии социального кинозала. Программа мастер-классов вебинара доступна на сайте проекта «Социальный кинозал»: http://socialkinozal.com.tilda.ws/vebinar.
Мероприятие состоится с 12.00 до 18.10 (время пермское). Требуется пройти регистрацию на TimePad: https://skinozal.timepad.ru/event/1987946/.
На вебинаре слушателей познакомят с практическими наработками действующие режиссеры документального кино, медиапедагоги, специалисты по продвижению и прокату фильмов. Это поможет принять решение об открытии социального кинозала. Программа мастер-классов вебинара доступна на сайте проекта «Социальный кинозал»: http://socialkinozal.com.tilda.ws/vebinar.
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