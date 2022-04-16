Житель Прикамья предстанет перед судом за использование поддельных прав

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Лысьве закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя по ст. «Использование заведомо подложного документа», сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.Ночью в феврале наряд ДПС ГИБДД на проспекте Победы остановил автомобиль «Лада Приора». Водитель предъявил удостоверение, подлинность которого вызвала у госавтоинспекторов сомнение. Документ изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что водительское удостоверение поддельное.Лысьвенец признался, что при сдаче экзамена по управлению транспортными средствами у него возникли трудности и после четырех неудачных попыток он решил купить подложный документ в интернете.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.