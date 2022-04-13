Судебные приставы добились от пермяка погашения крупного долга по алиментам
Пермский край: новости дня
Чтобы продать унаследованную квартиру и переехать в другой город, житель Перми выплатил своим детям 600 тысяч рублей.
В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении 40-летнего мужчины, обязанного к уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.
На протяжении трех лет должник сознательно уклонялся от своих родительских обязанностей, накопил задолженность в размере более 600 тысяч рублей. Судебный пристав системно работал с неплательщиком, применяя в его отношении весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. За неуплату средств на содержание детей мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и отбывал наказание в виде 10 суток ареста. Затем последовал обвинительный приговор по ч. 1 ст. 157 УК РФ и 6 месяцев исправительных работ.
В ходе работы по исполнительному производству судебному приставу стала известна информация об открытом наследственном деле в пользу должника на квартиру. Чтобы восстановить нарушенные права детей и обеспечить взыскание задолженности, сотрудник органов принудительного исполнения вынес и направил в Росреестр постановление о проведении государственной регистрации права собственности на имущество. После того как безответственный родитель стал полноправным владельцем квартиры, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с данным объектом недвижимости. Мужчина как раз намеревался продать унаследованную жилплощадь и переехать в другой город, поэтому вынужден был полностью погасить всю сумму задолженности по алиментам.
В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство в отношении 40-летнего мужчины, обязанного к уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.
На протяжении трех лет должник сознательно уклонялся от своих родительских обязанностей, накопил задолженность в размере более 600 тысяч рублей. Судебный пристав системно работал с неплательщиком, применяя в его отношении весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. За неуплату средств на содержание детей мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и отбывал наказание в виде 10 суток ареста. Затем последовал обвинительный приговор по ч. 1 ст. 157 УК РФ и 6 месяцев исправительных работ.
В ходе работы по исполнительному производству судебному приставу стала известна информация об открытом наследственном деле в пользу должника на квартиру. Чтобы восстановить нарушенные права детей и обеспечить взыскание задолженности, сотрудник органов принудительного исполнения вынес и направил в Росреестр постановление о проведении государственной регистрации права собственности на имущество. После того как безответственный родитель стал полноправным владельцем квартиры, судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с данным объектом недвижимости. Мужчина как раз намеревался продать унаследованную жилплощадь и переехать в другой город, поэтому вынужден был полностью погасить всю сумму задолженности по алиментам.
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