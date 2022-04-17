В Прикамье осуждена за серию мошенничеств жительница Курганской области

13.18 Понедельник, 18 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Суд в Чернушке признал ранее судимую жительницу Курганской области 1996 года рождения виновной в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установило следствие, весной 2020 года женщина звонила незнакомым гражданам, представлялась сотрудником службы безопасности банка и сообщала им о якобы зафиксированных попытках незаконного списания денег с их счетов. Когда абоненты верили ей, осужденная под предлогом предотвращения незаконных списаний получала от них информацию о суммах, находящихся на их счетах, и убеждала отправиться к банкомату. Пенсионеры, следуя инструкциям мошенницы, снимали деньги со своих карт и зачисляли на счета абонентских номеров, находившихся в ее распоряжении.

От действий 25-летней злоумышленницы пострадали шесть жителей Прикамья – они перевели на ее счета более 230 тысяч рублей.

Суд приговорил мошенницу к наказанию, связанному с лишением свободы на 2 года. С учетом ранее вынесенного Шадринским районным судом Курганской области приговора по совокупности преступлений женщине окончательно назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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