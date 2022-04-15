На этой неделе в Перми откроются пасхальные ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

20 апреля начнут работу торговые площадки в Кировском районе – на улице Ласьвинской, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова.Ярмарки будут действовать с 20 по 23 апреля, часы работы – с 12:00 до 20:00. Пермяков и гостей города ждут продукты к праздничному столу от местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, копчености, молочная продукция, сыр, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мед. Перед покупкой продукцию можно будет продегустировать. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары.