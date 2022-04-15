На этой неделе в Перми откроются пасхальные ярмарки
Пермский край: новости дня
20 апреля начнут работу торговые площадки в Кировском районе – на улице Ласьвинской, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова.
Ярмарки будут действовать с 20 по 23 апреля, часы работы – с 12:00 до 20:00. Пермяков и гостей города ждут продукты к праздничному столу от местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, копчености, молочная продукция, сыр, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мед. Перед покупкой продукцию можно будет продегустировать. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары.
Ярмарки будут действовать с 20 по 23 апреля, часы работы – с 12:00 до 20:00. Пермяков и гостей города ждут продукты к праздничному столу от местных производителей: мясные и рыбные деликатесы, копчености, молочная продукция, сыр, орехи, сухофрукты, сладости, натуральный мед. Перед покупкой продукцию можно будет продегустировать. Кроме того, на ярмарке будут представлены изделия ручной работы, сувениры, картины, вязаные аксессуары.
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