В Пермском крае спасен 85-летний рыбак

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Происшествие в Горнозаводском районе случилось в субботу, 16 апреля, рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края. На реке Койве в поселке Усть-Койва рыбалка для пенсионера закончилась тем, что его унесло на отколовшейся от берега льдине. Мужчина сумел самостоятельно выбраться на противоположный берег реки, но обратного пути уже не было, тогда он вызвал спасателей, позвонив по телефону 112.На место немедленно выехала поисково-спасательная группа №3 Пермской краевой службы спасения под руководством начальника караула Кудрина Андрея Викторовича. По его словам, 85-летний рыбак подверг себя очень большому риску, ведь на реке сейчас весенний ледоход и интенсивное движение воды, в середине апреля подледным ловом рыбы заниматься опасно для жизни.Оперативность и слаженность в работе позволили спасателям на лодке благополучно доставить пострадавшего на берег.Борис Николаевич благодарен спасателям и с удовольствием фотографировался с ними на память. Благодарность за дедушку выразили также и родные спасенного, написав руководству службы спасения: «Ваши благородство, мужество и самоотверженность помогают спасать тех, кто попал в беду или стал жертвой стихийного бедствия. Спасибо за ваш неоценимый труд, отвагу, мужество и заботу о людях. Спасибо за то, что, рискуя своими жизнями, вы спасаете чужие, за ваш профессионализм и героическую отвагу!» Эти слова адресованы Александру Шитоеву, Константину Тудоровичу, Александру Шибалкину, Антону Худякову и Андрея Кудрину.Директор ПКСС Рашид Ишмухаметов отметил, что спасатель – это не профессия, а призвание: «Наши ребята каждый день готовы рисковать собой ради спасения других – такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Что для других – событие, чудесное спасение или подвиг, для спасателей – просто работа».