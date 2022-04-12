«Горьковка» расскажет пермякам об Александре Невском

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 апреля, в пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького открылась выставка «Кто с мечом к нам придет» о победе Александра Невского на Чудском озере (16+).Первая часть экспозиции посвящена самому Александру Невскому - великому полководцу, искусному дипломату, князю Новгородской, Киевской и Владимирской земель. Тут можно познакомиться с литературой, рассказывающей о жизни Невского, его роли в истории разрозненной Древней Руси.«В частности, книги «Святый благоверный великий князь Александр Ярославич Невский», «Святой витязь земли русской», «Лики святых» раскрывают вопрос о том, за какие заслуги полководец был причислен к лику святых Русской православной церковью. Другие издания под многочисленными заголовками «Александр Невский» описывают его биографию, наполненную большими событиями: походами, битвами и подвигами», - рассказала заведующая отделом социально-экономической литературы библиотеки им. Горького Александра Суевалова.Вторая часть выставки расскажет о битвах, в которых участвовало войско Невского. Особое внимание здесь уделяется Ледовому побоищу, которое состоялось 5 (12) апреля 1242 года. Из книг «Ледовое побоище и другие «мифы» русской истории», «Три битвы Александра Невского» можно почерпнуть информацию о том, какие события предшествовали побоищу, что послужило причиной сражения, и как развивалась сама схватка на льду Чудского озера. Книги «Ледовое побоище», «Александр Невский. Кто победил в Ледовом побоище» дополняют сведения о том, каковы были масштабы битвы и ее последствия.Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) до конца апреля. Для справок: +7 (342) 236-21-20 (доб. 117).