Пермяк может лишиться TOYOTA RAV 4 за полумиллионный долг по алиментам
Пермский край: новости дня
Судебные приставы г. Перми арестовали автомобиль алиментщика, задолженность которого составила более 500 тысяч рублей.
Житель краевой столицы слишком долго игнорировал свою дочь и алиментные обязательства перед ней, пользуясь тем, что девочка с матерью проживают в Москве. В рамках исполнительного производства сотрудники отдела судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми неоднократно предупреждали должника о мерах принудительного взыскания, а также об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка, но гражданин продолжал избегать своих родительских обязанностей. В результате он накопил долг в размере 500 тысяч рублей.
В ходе проверки имущественного положения должника было установлено, что в собственности у недобросовестного родителя имеется автомобиль TOYOTA RAV 4. На транспортное средство был наложен арест, оно было изъято и эвакуировано на спецстоянку.
Если мужчина не одумается и не начнет добровольно помогать своей дочери, то кроссовер будет передан на торги. Реализация автомобиля позволит полностью погасить долг по алиментам и защитить право ребенка на получение содержания от собственного отца.
Житель краевой столицы слишком долго игнорировал свою дочь и алиментные обязательства перед ней, пользуясь тем, что девочка с матерью проживают в Москве. В рамках исполнительного производства сотрудники отдела судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми неоднократно предупреждали должника о мерах принудительного взыскания, а также об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств на содержание ребенка, но гражданин продолжал избегать своих родительских обязанностей. В результате он накопил долг в размере 500 тысяч рублей.
В ходе проверки имущественного положения должника было установлено, что в собственности у недобросовестного родителя имеется автомобиль TOYOTA RAV 4. На транспортное средство был наложен арест, оно было изъято и эвакуировано на спецстоянку.
Если мужчина не одумается и не начнет добровольно помогать своей дочери, то кроссовер будет передан на торги. Реализация автомобиля позволит полностью погасить долг по алиментам и защитить право ребенка на получение содержания от собственного отца.
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