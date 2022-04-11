Жители Прикамья могут представить проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени»

18.29 Пятница, 15 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Подать предложение по развитию страны, края или города жители Прикамья могут до 22 апреля.

Форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в этом году уже второй раз. Любой житель может подать свою идею по развитию страны по 7 направлениям и получить обратную связь от экспертов, собрать команду, пройти акселератор. Лучшие проекты представят на очном форуме, который пройдет летом, часть идей войдет в новую стратегию развития России. Заполнить заявку можно через крауд-платформу https://ideas.roscongress.org/.

Форум проводят АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Росконгресс». Уже зарегистрировано свыше 13 тысяч участников. Интерес к этому форуму проявил и президент Владимир Путин, который призвал глав регионов активно подключиться к проведению и организации форума: «Очевидно, что потребуется донастроить наши программы. Здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Проекты принимаются по семи тематическим направлениям – «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».

По направлению «Предпринимательство» можно предложить идеи по повышению инвестиционной привлекательности регионов, внедрению ответственности бизнеса, флагманского развития несырьевого сектора, помощи молодым предпринимателям. Сергей Толчин, руководитель проекта «Технополис «Новый Звездный» АО «Протон-ПМ», подчеркивает важность свежих идей от предпринимательского сообщества.

«Форум "Сильные идеи для нового времени"— отличная возможность не только реализовать свой проект и получить обратную связь от экспертов, но и заявить о себе на федеральном уровне, повлиять на судьбу края и всей страны. Предложения собираются по всем направлениям — от социальной сферы, медицины и образования до бизнеса и экономики, вопросов экологии. Подать идею может каждый. В технополисе "Новый Звёздный" в кооперации с ведущими промышленными предприятиями и научно-образовательными организациями региона мы решаем задачи по развитию в Прикамье двигателестроительного кластера, а также привлекаем молодёжь к развитию территории Новых Лядов. Форум предлагает схожий механизм реализации инициатив, важных для каждого жителя всей страны, — сотрудничество с людьми. Это реальная возможность изменить сферу, в которой человек видит точки роста, и самореализоваться. Так, в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия, чтобы их воплотить», — рассказал Сергей Толчин.

Тематическое направление «Национальная кадровая инициатива» посвящено помощи в развитии карьеры и благоприятной среды для молодежи, а также захватывает профориентацию и дополнительное образование детей. Ольга Красносельских, учитель начальных классов гимназии №6 и участница Форума классных руководителей, считает, что в форуме нужно принимать активное участие и приглашает жителей Прикамья проявить активность.

«Самое главное — возможность изменить и решить проблемы не только своего города и региона, но и страны. И просто замечательно, когда ты сам становишься автором и твою идею реализуют и поддерживают на уровне России. Быть частью большой экосистемы – это важно», – подчеркивает Ольга Красносельских.

Первый форум АСИ и фонда «Росконгресс» «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Тогда на крауд-платформу поступило 15 тысяч идей. Из них 828 отмечены регионами, 100 авторов идей участвовали в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии Агентства стратегических инициатив. В эту стратегию вошли проекты с авторами из Прикамья – «Отраслевые системы построения персональных траекторий обучения на данных» (один из авторов – Полина Суханова) и «100 идей в интересах благополучия детства» (автор – Анастасия Гилева).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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