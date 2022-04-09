В выходные в Перми закроют движение по Боровой и Углеуральской

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 08:00 до 20:00 16 и 17 апреля будет перекрыто движение транспорта в связи со сносом аварийного дома №20 по улице Боровой, в районе ДКЖ.Как пояснили в МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми», 16 апреля с 08:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта по улице Боровой на участке от Углеуральской до Гатчинской, 17 апреля в это же время – на улице Углеуральской от Боровой до Василия Каменского.Объезд будет организован по улице Василия Каменского. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут.