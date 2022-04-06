В Перми в 92-й раз состоится легкоатлетическая эстафета «Звезда»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По традиции соревнования пройдут 1 мая и откроют летний спортивный сезон.Это старейшее мероприятия региона, которое проводится с 1930 года и не прерывалось даже во время Великой Отечественной войны. Единственный раз, когда эстафета не состоялась, был 2020 год - в планы организаторов и спортсменов вмешалась эпидемия COVID-19.Участие в эстафете примут около 2000 человек, среди которых любители бега разных возрастов, в том числе школьники, а также профессиональные спортсмены.Заявки на участие в эстафете принимаются на электронную почту zvezda.estafeta@yandex.ru.Атлеты преодолеют дистанцию 6750 метров, которая будет разбита на 15 этапов и проложена по центральным улицам Перми.В связи с этим 1 мая с 10.00 до 15.00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения по:– Комсомольскому проспекту по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома№ 67 по Комсомольскому проспекту;– ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты Звезда;– ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Газеты Звезда;– ул. Глеба Успенского от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;– ул. Тимирязева от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;– ул. 1-й Красноармейской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;– ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до ул. Газеты Звезда.С 00.00 30 апреля до 15.00 1 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения по:– Комсомольскому проспекту по обеим сторонам от ул. Пушкина до дома№ 67 по Комсомольскому проспекту;– ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.