Уроженец Республики Беларусь сбежал от алиментов в Пермский край

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Осенью прошлого года в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнение был предъявлен судебный приказ, выданный судом Оршанского района и г. Орши Витебской области, о взыскании с 53-летнего гражданина средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.Взыскательница вместе с 15-тилетним сыном проживают в республике Беларусь, отец же мальчика в надежде скрыться от долгов приехал на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и обосновался на территории Перми.После возбуждения исполнительного производства судебным приставам потребовалось некоторое время для установления точного адреса проживания должника. Мужчина был поражен тем, что уполномоченным органам удалось так оперативно разыскать его. Гражданина ознакомили с постановлением о возбуждении исполнительного производства и предупредили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Однако он не предпринял никаких мер для погашения задолженности, которая составляет порядка 700 тысяч рублей.В отношении недобросовестного родителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Материалы дела рассмотрены судом, неплательщику назначено 30 часов обязательных работ.