Роман Конев возглавил Совет главных врачей в Удмуртии

12.29 Пятница, 15 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Руководители районных, городских и республиканских медицинских организаций Удмуртии выступили с инициативой организовать Совет главных врачей при министерстве здравоохранения региона. В ведомстве инициативу поддержали.

Как отметила и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова, новая структура будет плотно взаимодействовать с министерством по вопросам стратегии развития здравоохранения республики.

«Мы стремимся создать постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, где обсуждались бы вопросы, важные для развития всей системы здравоохранения республики в целом. Поэтому в совет вошли руководители крупнейших медицинских организаций УР, а также председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ и ректор Ижевской медицинской академии», - рассказал один из авторов инициативы, главный врач ижевской ГКБ №9 Роман Конев.

В числе задач Совета - обеспечение согласованных действий минздрава, государственных и частных медицинских организаций, осуществление общественного контроля над медицинскими организациями УР, обеспечение мер эффективного использования кадровых и материальных ресурсов, изучение опыта других регионов в области организации здравоохранения, применения новых медицинских технологий, подготовка предложений по вопросам совершенствования государственной политики в сфере здравоохранения, содействие формированию положительного отношения населения к отрасли.

Председателем Совета главных врачей при министерстве здравоохранения УР утвержден Роман Конев, главный врач БУЗ УР «ГКБ№9 МЗ УР», сопредседателем стал ректор ИГМА Алексей Шкляев, а также главный врач БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница» Александр Шаклеин и главный врач БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер им. Примушко» Степан Ронзин - еще один пермяк, перехавший работать в Удмуртию.

На первом заседании участники обсудили проект Положения о Совете главных врачей, его состав и ряд другнх вопросов. На следующем заседании Совету предстоит рассмотреть пути дальнейшего развития хирургической службы в республике.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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