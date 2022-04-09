В Пермском крае готовятся к весеннему половодью

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Прикамье прошел второй, практический этап Всероссийских командно-штабных учений. Отработан алгоритм реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением весеннего половодья.В поселок Рейд Краснокамского городского округа выехали все службы экстренного реагирования и подразделения, обеспечивающие их бесперебойную работу в зоне ЧС. По легенде учений смоделирована следующая ситуация: в результате обильного снеготаяния и выпадения большого количества осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Кама. В зоне подтопления оказались 24 частных жилых дома, в которых проживает 98 человек, в том числе 17 детей.Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов, каждому муниципальному образованию Пермского края выдан замысел учений. Отрабатывалось привлечение муниципальных звеньев РСЧС для выполнения задач, связанных с жизнеобеспечением населения, спасением жителей в случае затопления и выполнения других превентивных мероприятий.Органы управления и силы федеральных и территориальной подсистем РСЧС Пермского края приведены в режим «Чрезвычайной ситуации». Установлен уровень реагирования региональный. В зоне условной ЧС сосредоточены силы аэромобильной группировки МЧС, подвижный пункт управления председателя КЧС и ОПБ Пермского края. Здесь же развернут оперативный штаб, спущены на воду плавсредства Пермской краевой службы спасения, правоохранительные органы обеспечивают общественный порядок, дежурит скорая помощь. Кроме того, для обеспечения связи всем участникам мероприятия специалисты компании «Ростелеком» организовали оптический канал длиной один километр. Это позволило организовать видеоконференцсвязь между площадками учений.При помощи беспилотных авиационных систем проводилась разведка в наиболее сложных зонах чрезвычайной ситуации. Также проведено оповещение населения, эвакуация жителей из зоны затопления в пункт временного размещения.Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов отметил, что в крае создана группировка сил и средств, насчитывающая 14500 человек и 2500 единиц техники, которые позволят обеспечить все мероприятия по предупреждению сезонных чрезвычайных ситуаций.Стоит отметить, что новшеством этой тренировки стала отработка механизма оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации природного характера, путем предоставления государственных услуг, а также проведено оповещение граждан о возможности получения финансовой помощи через операторов сотовой связи, через личные кабинеты на портале Госуслуг (push-уведомления), а также через официальный сайт Главного управления и администрации муниципальных образований.Возможность предоставления данной услуги сейчас активно прорабатывается Главным управлением МЧС России по Пермскому краю совместно с министерством информационного развития и связи, министерством социального развития, министерством территориальной безопасности Пермского края и администрацией Пермского муниципального района.