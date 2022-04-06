Жителя Прикамья будут судить по обвинению в разбойном нападении на женщину

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чусовом завершено предварительное расследование уголовного дела по ст. «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение предъявлено ранее судимому 38-летнему местному жителю.В дежурную часть полиции обратилась 55-летняя женщина и сообщила, что вечером на ул. Фрунзе на нее напал незнакомец. Злоумышленник толкнул женщину, и она упала на землю. Затем приставил к шее потерпевшей металлический предмет и, угрожая насилием, выхватил из рук сумку с документами и деньгами и два пакета с продуктами, а потом скрылся.В течение суток сотрудники полиции установили личность фигуранта и задержали его. Расследуя уголовное дело, правоохранители выяснили, что подозреваемый также причастен к краже. В октябре он вместе со знакомым выпивал в гостях, а когда проживающая в квартире женщина уснула, мужчины похитили электроинструменты и мелкую бытовую технику.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.