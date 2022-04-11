«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В выходные 16 и 17 апреля пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на вернисаж и концерт.16 апреля в 14:00 состоится презентация выставки картин Екатерины Самсоненковой «Лица. Эмоции. Чувства» (0+).Экспозиция включает работы разных лет в разных стилях. Здесь можно увидеть портреты и фактурные картины. «Если внимательно присмотреться, то можно увидеть в картине что-то свое, единое с вами. У каждого может быть своя интерпретация и идея, свои эмоции. И это нормально. Картина – это всегда про открытость. Открытость и уязвимость позволяют нам быть ближе с теми, кто рядом. Все это отражается в наших чувствах и в эмоциях, которые мы испытываем и передаем другим разными способами. Один из них – это искусство», - рассказала Екатерина Самсоненкова.Выставка продлится до 10 мая. Арт-фойе (4 этаж, левое крыло), для справок: 236-22-82.17 апреля в 12:00 концерт «Наука и музыка» (12+). Он подготовлен учениками и преподавателями Пермской музыкальной школы № 6 «Классика» в рамках проекта БиблиоART. «Музыка, рассматриваемая как союз науки и искусства, родила немало интересных открытий. В этом году, который проходит под знаком Года науки и технологий, мы уже рассказывали о появлении первого музыкального синтезатора и рождении электронной музыки, о том, что авторами некоторых известных мелодий являются не профессиональные композиторы, а научные работники с учеными степенями», - рассказала заведующая музыкальным отделом краевой библиотеки им. А. М. Горького Римма Зыкова. На этот раз слушатели узнают о музыкантах, исследующих разные области науки, об ученых, в поле интересов которых была музыка, об открытиях и изобретениях, обогативших человечество. В программе прозвучит музыка Баха, Моцарта, Массне, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), для справок: 236-01-89.