«Уралкалий» - самое энергоэффективное предприятие Западного Урала

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Расходы ПАО «Уралкалий» на реализацию программы энергосбережения и энергетической эффективности в 2021 году превысили 165 млн рублей.Главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечает:- «Уралкалий» успешно реализует программу энергосбережения и энергетической эффективности на период с 2019 по 2023 годы. Оптимизация энергопотребления в компании снижает нагрузку на окружающую среду и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.Вполне закономерно «Уралкалий» признан победителем конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по итогам 2021 года. Алексей Рюмкин, главный энергетик компании, занял первое место в номинации «Лучший энергетик Западного Урала».Организаторами конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала и минпром Пермского края. В основу рейтинга легли инициативы предприятий по снижению энергоемкости и экономии энергоресурсов, повышению энергоэффективности, внедрению цифровых технологий, а также отраслевые экологические проекты.