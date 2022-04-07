«Уралкалий» - самое энергоэффективное предприятие Западного Урала
Пермский край: новости дня
Расходы ПАО «Уралкалий» на реализацию программы энергосбережения и энергетической эффективности в 2021 году превысили 165 млн рублей.
Главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечает:
- «Уралкалий» успешно реализует программу энергосбережения и энергетической эффективности на период с 2019 по 2023 годы. Оптимизация энергопотребления в компании снижает нагрузку на окружающую среду и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.
Вполне закономерно «Уралкалий» признан победителем конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по итогам 2021 года. Алексей Рюмкин, главный энергетик компании, занял первое место в номинации «Лучший энергетик Западного Урала».
Организаторами конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала и минпром Пермского края. В основу рейтинга легли инициативы предприятий по снижению энергоемкости и экономии энергоресурсов, повышению энергоэффективности, внедрению цифровых технологий, а также отраслевые экологические проекты.
Главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечает:
- «Уралкалий» успешно реализует программу энергосбережения и энергетической эффективности на период с 2019 по 2023 годы. Оптимизация энергопотребления в компании снижает нагрузку на окружающую среду и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.
Вполне закономерно «Уралкалий» признан победителем конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по итогам 2021 года. Алексей Рюмкин, главный энергетик компании, занял первое место в номинации «Лучший энергетик Западного Урала».
Организаторами конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала и минпром Пермского края. В основу рейтинга легли инициативы предприятий по снижению энергоемкости и экономии энергоресурсов, повышению энергоэффективности, внедрению цифровых технологий, а также отраслевые экологические проекты.
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