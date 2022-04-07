«Уралкалий» - самое энергоэффективное предприятие Западного Урала

12.43 Четверг, 14 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Расходы ПАО «Уралкалий» на реализацию программы энергосбережения и энергетической эффективности в 2021 году превысили 165 млн рублей.

Главный энергетик компании Алексей Рюмкин отмечает:

- «Уралкалий» успешно реализует программу энергосбережения и энергетической эффективности на период с 2019 по 2023 годы. Оптимизация энергопотребления в компании снижает нагрузку на окружающую среду и способствует рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Вполне закономерно «Уралкалий» признан победителем конкурса «Лучшее энергоэффективное предприятие Западного Урала» по итогам 2021 года. Алексей Рюмкин, главный энергетик компании, занял первое место в номинации «Лучший энергетик Западного Урала».
Организаторами конкурса выступили Ассоциация энергетиков Западного Урала и минпром Пермского края. В основу рейтинга легли инициативы предприятий по снижению энергоемкости и экономии энергоресурсов, повышению энергоэффективности, внедрению цифровых технологий, а также отраслевые экологические проекты.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут достроены
07 апреля 2022
Мэрия Екатеринбурга не будет закупать автобусы и коммунальную технику в этом году
07 апреля 2022
В УГМК подвели итоги программы трансформации за 2021 год
07 апреля 2022
В «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится медицинская выставка «Здравоохранение Урала»
11 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:28 В Пермском крае готовятся к весеннему половодью
13:14 Жителя Прикамья будут судить по обвинению в разбойном нападении на женщину
12:50 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
12:43 «Уралкалий» - самое энергоэффективное предприятие Западного Урала
12:41 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
14:50 Жители Прикамья могут номинировать свои проекты на премию «Сделано в России»
13:18 Росреестр посчитал количество построенных частных домов в Пермском крае
13:14 В Перми прошел первый субботник в Черняевском лесу
13:04 Двух братьев из Прикамья будут судить по обвинению в разбое
12:30 В Очере судебные приставы взыскали уголовный штраф за присвоение и растрату
13:59 Росреестр: изменился порядок направления уведомлений об арестах недвижимого имущества
13:54 Решающие игры регулярного сезона чемпионата России по баскетболу 3x3 пройдут в Перми
13:14 Житель Прикамья лишился глаза в результате ссоры
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и заседания клубов
12:33 Бесплатный общественно полезный труд помог алиментщикам Прикамья встать на путь исправления
15:17 В Пермском крае будут введены новые меры поддержки аграриев
13:09 Прославленная гимнастка Маргарита Мамун побывала в Прикамье с «миссией чемпиона»
13:05 В Прикамье эксперты обсудят вопросы профилактики в работе с подростками
13:01 В Перми откроется две городских ярмарки
12:52 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки к памятным датам апреля
12:35 ФССП России внедряет новую операционную систему
Все новости
09:14 Для россиян закрыли доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
16:06 Белоусов заявил о попытке создать глобальную блокаду России, состоящую из «четырех колец»
15:31 Министр просвещения Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России
14:13 Дефицит европейских красок в типографиях приведет к росту цен на книги и журналы
13:15 Депутаты ГД примут законопроект о внесудебной блокировке СМИ в первом чтении
12:23 В Госдуме предложили дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине
11:28 «Мы с Путиным не настолько глупы». Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав России
10:42 «Новая газета» заявила, что нашла подозреваемого в нападении на Муратова, и требует от полиции возбудить уголовное дело
18:07 Политика Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» и «ускорил шаг»
16:19 Константин Райкин уволен с поста худрука школы Константина Райкина
15:27 ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими Россию
14:52 ВЦИОМ: определенно счастливыми себя назвали 37% россиян
14:24 Путин: Россия не собирается изолироваться от мира
13:03 Приложение СберБанк Онлайн недоступно для скачивания в App Store с 12 апреля
12:40 Кудрин: в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%
12:12 В Госдуме предложили за фейки о ВС арестовать имущество уехавших из страны россиян
11:14 Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
10:35 В России число работников, отправленных в простой, выросло до 90-100 тысяч
09:41 Минздрав РФ перерегистрирует цены на препараты от болезни Паркинсона на фоне возникшего дефицита
19:25 Темы научных исследований в регионах будут согласовываться губернаторами
18:51 Самарский губернатор уволил главу департамента торговли, допустившего рост цен и ажиотаж на продукты
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK