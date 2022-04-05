Жители Прикамья могут номинировать свои проекты на премию «Сделано в России»

14.50 Среда, 13 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Премия «Сделано в России» создана редакцией журнала «Сноб» и призвана поддержать проекты российских предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей.

В этом году премия «Сделано в России» пройдет уже в 11 раз. Редакция, участники клуба и читатели журнала «Сноб» выбирают лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами в России, из самых разных сфер — от сериалов и дизайнерских брендов до благотворительных фондов, социальных инициатив и бизнеса, реализующего программы корпоративной социальной ответственности.

Кроме этого, участников премии 2022 года ждет нововведение —редакция «Сноба» запускает одноименный проект и будет знакомить читателей с проектами, деятелями и их идеями. Истории будут публиковаться на протяжении 8 месяцев конкурсного отбора. Завершит проект церемония награждения конкурса.

«Премия “Сделано в России” ежегодно обновляется: мы следим за трендами и изменениями в стране и мире, чтобы предложить актуальные номинации, созвучные времени. В этом году в премии появится сразу пять новых номинаций, например, “Мода и дизайн”, “Городская среда” и “Креативные пространства”. К 2022 году премия выросла до крупного редакционного проекта: параллельно со сбором заявок редакция будет знакомить читателей с проектами, которые делают богаче не только страну, но и каждого из нас. На сайте выйдут десятки репортажей, обзоров и других материалов», — рассказала издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян.

Всего в конкурсе представлено 13 номинаций: «Кино», «Мода и дизайн», «Наука и технологии», «Большой бизнес», «Городская среда», «Эногастрономия», «Музыка», «Текст», «Театр», «Общество», «IT-проекты», «Креативные пространства», «Путешествия». Конкурсная программа проходит в три этапа: формирование лонг-листа (с 6 апреля до 10–20 июня), шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте «Сноба». Точную дату церемонии объявят позднее.

Для того, чтобы принять участие или номинировать понравившийся проект, нужно заполнить форму на сайте издания: https://snob.ru/made-in-russia-/premiya-snoba-sdelano-v-rossii-2022/. Другой вариант — написать пост о проекте в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

Любовь Акимова, директор пермского PR-агентства «Март», считает, что такие федеральные конкурсы – отличная возможность заявить о себе, особенно для начинающих предпринимателей, у которых не так много ресурсов для продвижения, но при этом есть стоящий продукт.

«Победить и радоваться награде – это здорово. Но еще важнее – отработать навыки презентации, возможно, получить первые в своей жизни упоминания в СМИ, почувствовать поддержку и внимание профессионального сообщества, перенять опыт продвижения коллег-предпринимателей. Поразило, как много номинаций заявили организаторы. Здесь собраны музыка и IT, дизайн и фермерство. Похоже, у участников будет возможность еще и найти новых партнеров», – отметила Любовь Акимова.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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