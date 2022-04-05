Росреестр посчитал количество построенных частных домов в Пермском крае

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в марте в Пермском крае построено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 1168 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки. Площадь застройки составляет 156 759 кв. м. Из них построено в сельской местности 782 индивидуальных жилых дома общей площадью 92 982 кв. м. Для сравнения, в феврале было построено 925 домов.В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный район – 298 домов, на втором месте – город Пермь, где построено 153 дома. На третьем месте – Кунгурский муниципальный округ – 56, на четвертом месте – Лысьвенский городской округ – 50 домов, на пятом – Чайковский городской округ - 47 домов.Одноэтажное строительство составляет 41 % (479) от всех построенных домов, двухэтажные дома – 57 % (665), трехэтажные дома – 2% (24).Всего в 1 квартале текущего года в Прикамье на государственный кадастровый учет поставлено 2811 индивидуальных жилых домов общей площадью 386 178 кв.м.Интерес к формату ИЖС очень высок среди россиян — по данным «Дом.РФ» и ВЦИОМ, 73% семей в стране считают именно частный дом идеальным форматом жилья. При этом дом должен соответствовать следующим критериям:- для постоянного проживания;- расположение не более чем в 30 минутах от места работы;- наличие поблизости социальных объектов, объектов торговли и услуг, остановок общественного транспорта, детских площадок и зон отдыха;- 2 этажа, 80-120 кв. м, кирпичный или деревянный. Большинство опрошенных россиян, а именно 52 %, хотели бы купить готовый дом.В 2022 году сегмент индивидуального жилищного строительства сохранит свои позиции, считают эксперты.По сравнению с 2020 годом спрос на земельные участки вырос более чем на 30%, подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. В 2021 году жители Прикамья приобрели более 1800 земельных участков для жилищного строительства. В целом по России, по оценкам ЦИАН, в сравнении с допандемийным 2019 годом спрос на земельные участки увеличился в 1,6 раза.На уровне Правительства Российской Федерации внедряются меры поддержки строительной отрасли, которые направлены на сохранение спроса на частное домостроение.С 1 марта вступили в силу поправки в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ об участии в долевом строительстве. Теперь застройщики вправе привлекать денежные средства физических и юридических лиц для строительства индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного жилого комплекса на основании договоров участия в долевом строительстве.Другой важной мерой является распространение «дачной амнистии» на земли с назначением ИЖС и ЛПХ (личное подсобное хозяйство), которое позволяет узаконить постройки в упрощенном порядке.Ещё одним стимулом для оформления жилого дома для пермяков стала возможность бесплатного подведения сетей газоснабжения не просто к границе земельного участка, а непосредственно к дому. Дополнительные возможности по подключению реализуются в Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина.