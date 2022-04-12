В Перми прошел первый субботник в Черняевском лесу

13.14 Среда, 13 апреля 2022
Пермский край: новости дня
В этом году первыми приняли участие в уборке мусора в Черняевском лесу участники добровольческого отряда «Мы волонтеры». Это волонтерское движение учеников школы №7 с углубленным изучением английского языка. Ребята собрали шесть мешков мусора, рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Участковый лесничий Черняевского участкового лесничества Вадим Саначев поблагодарил школьников: «И пусть, когда снег сойдет весь, мусор снова появится, тем не менее, начало положено, и с участием таких неравнодушных людей – волонтеров мы защитим не только наши лесные участки, но и обитателей леса. Хочу поблагодарить ребят за их посильное участие и любовь к лесу».

Напомним, весенняя уборка в Перми уже началась: на улицы города вышли машины с щетками и дорожные пылесосы. Сначала будет убран весь мусор с дорог, очищены ограждения, затем на улицах начнут работать поливомоечные машины. Управляющие компании и хозяйствующие субъекты начнут убирать со своих территорий скопившийся за зиму мусор. Город должен быть приведен в порядок к майским праздникам.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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