В Перми прошел первый субботник в Черняевском лесу
Пермский край: новости дня
В этом году первыми приняли участие в уборке мусора в Черняевском лесу участники добровольческого отряда «Мы волонтеры». Это волонтерское движение учеников школы №7 с углубленным изучением английского языка. Ребята собрали шесть мешков мусора, рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
Участковый лесничий Черняевского участкового лесничества Вадим Саначев поблагодарил школьников: «И пусть, когда снег сойдет весь, мусор снова появится, тем не менее, начало положено, и с участием таких неравнодушных людей – волонтеров мы защитим не только наши лесные участки, но и обитателей леса. Хочу поблагодарить ребят за их посильное участие и любовь к лесу».
Напомним, весенняя уборка в Перми уже началась: на улицы города вышли машины с щетками и дорожные пылесосы. Сначала будет убран весь мусор с дорог, очищены ограждения, затем на улицах начнут работать поливомоечные машины. Управляющие компании и хозяйствующие субъекты начнут убирать со своих территорий скопившийся за зиму мусор. Город должен быть приведен в порядок к майским праздникам.
Участковый лесничий Черняевского участкового лесничества Вадим Саначев поблагодарил школьников: «И пусть, когда снег сойдет весь, мусор снова появится, тем не менее, начало положено, и с участием таких неравнодушных людей – волонтеров мы защитим не только наши лесные участки, но и обитателей леса. Хочу поблагодарить ребят за их посильное участие и любовь к лесу».
Напомним, весенняя уборка в Перми уже началась: на улицы города вышли машины с щетками и дорожные пылесосы. Сначала будет убран весь мусор с дорог, очищены ограждения, затем на улицах начнут работать поливомоечные машины. Управляющие компании и хозяйствующие субъекты начнут убирать со своих территорий скопившийся за зиму мусор. Город должен быть приведен в порядок к майским праздникам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи
12 апреля 2022
12 апреля 2022