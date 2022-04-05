Двух братьев из Прикамья будут судить по обвинению в разбое

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Краснокамске закончено расследование уголовного дела в отношении братьев из Кунгурского района 1986 и 1982 годов рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, прикамцам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.В декабре прошлого года в дежурную часть полиции обратился 30-летний житель Перми и сообщил, что из дома по ул. Уральской в селе Стряпунята двое мужчин похитили его имущество.Пермяк рассказал, что временно проживает с напарником в бытовке строящегося объекта и ведет строительные работы. Они не успевали сдать объект в срок и решили через интернет найти помощников. На их объявление отозвались два брата.Знакомство решили отметить распитием. Когда алкоголь закончился, помощники решили вернуться в город и вызвали такси, но у них не оказалось денег, чтобы оплатить поездку.Тогда один из новых сотрудников, взяв в руки ножницы, стал угрожать и требовать деньги у рабочих. Те отказали и потребовали, чтоб братья покинули дом. Проснувшись утром, потерпевшие обнаружили пропажу личных вещей и торцовочной пилы.Полицейские установили, что предполагаемые злоумышленники покинули Краснокамск и отправились обратно в Кунгур. Связавшись с кунгурскими коллегами, оперативники сообщили о случившемся. Подозреваемых задержали по месту проживания.Как выяснилось, фигуранты оплатили поездку в такси похищенной пилой. Личность водителя такси установили, инструмент изъяли. Почти все остальные похищенные вещи были изъяты по месту проживания злоумышленников.Расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.