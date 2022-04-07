В Очере судебные приставы взыскали уголовный штраф за присвоение и растрату
Пермский край: новости дня
100 тысяч рублей уголовного штрафа взыскали судебные приставы с бывшего генерального директора муниципальной организации из Очерского района Пермского края. Должностное лицо неоднократно присваивало вверенные ему денежные средства.
Череда преступлений началась с легализации принадлежащего организации грузового автомобиля. Пользуясь служебным положением, директор поручил подготовить протокол собрания учредителей, согласно которому ему разрешалось снять с регистрационного учета и продать 4 единицы спецтехники, в том числе данное транспортное средство. Затем имущество было продано по заниженной стоимости аффилированному лицу. Юридически собственник автомобиля сменился, фактически же передан он не был и находился у руководителя юридического лица, который использовал его в личных целях, извлекая прибыль.
Вторым эпизодом преступной деятельности стало распределение премий между работниками организации без решения общего собрания учредителей. По указанию «заботливого» директора все сотрудники получили премии в размерах сверх установленных положением и штатным расписанием. Свою деятельность руководитель также оценил наивысшим образом, выписав себе премию в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, должностное лицо причинило ущерб организации на общую сумму 1 млн 513 тыс. рублей.
Заключительным противоправным деянием не чистого на руку руководителя стало приобретение на вверенные ему подотчетные денежные средства запчастей на свой личный снегоход.
Впоследствии муниципальная организация была ликвидирована, а ее директор осужден за присвоение и растрату. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и уголовному штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае уклонения от исполнения решения суда, к нему будут применены меры принудительного взыскания в виде ареста счетов и иного имущества.
Должник поторопился оплатить штраф до истечения срока, установленного судебным приставом, для добровольного исполнения требований исполнительного документа.
Череда преступлений началась с легализации принадлежащего организации грузового автомобиля. Пользуясь служебным положением, директор поручил подготовить протокол собрания учредителей, согласно которому ему разрешалось снять с регистрационного учета и продать 4 единицы спецтехники, в том числе данное транспортное средство. Затем имущество было продано по заниженной стоимости аффилированному лицу. Юридически собственник автомобиля сменился, фактически же передан он не был и находился у руководителя юридического лица, который использовал его в личных целях, извлекая прибыль.
Вторым эпизодом преступной деятельности стало распределение премий между работниками организации без решения общего собрания учредителей. По указанию «заботливого» директора все сотрудники получили премии в размерах сверх установленных положением и штатным расписанием. Свою деятельность руководитель также оценил наивысшим образом, выписав себе премию в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, должностное лицо причинило ущерб организации на общую сумму 1 млн 513 тыс. рублей.
Заключительным противоправным деянием не чистого на руку руководителя стало приобретение на вверенные ему подотчетные денежные средства запчастей на свой личный снегоход.
Впоследствии муниципальная организация была ликвидирована, а ее директор осужден за присвоение и растрату. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и уголовному штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае уклонения от исполнения решения суда, к нему будут применены меры принудительного взыскания в виде ареста счетов и иного имущества.
Должник поторопился оплатить штраф до истечения срока, установленного судебным приставом, для добровольного исполнения требований исполнительного документа.
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