Решающие игры регулярного сезона чемпионата России по баскетболу 3x3 пройдут в Перми

13.54 Вторник, 12 апреля 2022
Пермский край: новости дня
Соревнования стартуют 13 апреля в УДС «Молот». Лучшие команды будут бороться за право называться сильнейшей. 13 апреля состоится четвертая квалификация чемпионата России, а 14 и 15 апреля команды сыграют в четвертом тандеме чемпионата. Пермский BIONORD получил специальное приглашение и начнет выступление в дивизионе «Претендент».

РФБ объявила посев на четвертую квалификацию Winline чемпионата России по баскетболу 3x3, которая пройдет 13 апреля в Перми. В этом турнире будут разыграны 5 путевок (2 женские + 3 мужских) в четвертый тандем чемпионата, который пройдет так же в УДС «Молот» 14-15 апреля.

Женская квалификация будет состоять из двух игр. 4 участника разбиты в соответствии с рейтингом ФИБА 3x3 на следующие пары:
TSOP-LED (Санкт-Петербург) — «Десерт» (Екатеринбург)
«Тулпар» (Казань) — «Торпедо» (Москва).

Победители этих матчей выходят в тандем, где также сыграют COP-Petersburg (Санкт-Петербург), «Парибет», «Красная Пахра» (обе — Москва) и «Самара».

Отбор среди мужских команд представляет собой три независимых групповых турнира. Победитель каждого из них получит право сыграть в заключительном тандеме регулярного сезона.

Группа A. «Грязные Парни» (Екатеринбург), «Уралец» (Златоуст), «Томск-70» (Томск)
Группа B. «ХелиТаб» (Казань), «Красный якорь» (Нижний Новгород), «ЦОП-Москва» (Москва)
Группа C. «ЦОП-СПб» (Санкт-Петербург), «Байкал», Sharks 1st (обе — Москва)

9 из 12 участников мужского тандема уже известны. 14 апреля в дивизионе «Мастер» сыграют «Бэд Бойс» (Брянск), «Гагарин» (Химки), «Руна», Inanomo (обе — Москва), «Самара», «ЦОП-Нева» (Санкт-Петербург). Победители квалификации попадут в первый день тандема в число «претендентов», где также сыграют обладатели wild card «Бионорд» (Пермь), «Ерофей-Про» (Хабаровск) и «Купол-Родники» (Ижевск).

Соревнования будут проходить на главной арене УДС «Молот» с 10 утра до 21 часа. Вход бесплатный. Однако необходимо пройти регистрацию и получить электронный билет: https://koo-fbpk.timepad.ru/event/1987400/.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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