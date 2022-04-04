Житель Прикамья лишился глаза в результате ссоры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Соликамске завершено предварительное расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено ранее судимому 27-летнему местному жителю, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.В феврале потерпевший пришел в гости к своей соседке по общежитию. Там находилась компания молодых людей, которые выпивали. Внимание гостя привлек молодой человек, который вел себя агрессивно, ругался и на всех кричал. Его поведение мешало отдыхать остальным, поэтому хозяйка комнаты решила его выпроводить. Она не раз просила шумного гостя уйти, но в ответ получала оскорбления. Тогда потерпевший вступился за соседку. Он подошел к нетрезвому молодому человеку, корректно сделал замечание и попросил выйти из комнаты. Тот никак не отреагировал и продолжил пить. Когда к нему обратились снова, он встал из-за стола и ударил потерпевшего кулаком по лицу.Пострадавший почувствовал резкую сильную боль и ощутил, что по лицу бежит кровь. По реакции окружающих он понял, что случилось что-то серьезное. В чем дело, он понял, когда увидел свое отражение в зеркале: в результате удара он лишился левого глаза.Прибыли врачи скорой помощи, провели первоочередные мероприятия и госпитализировали потерпевшего. Фигуранта задержали полицейские и доставили в дежурную часть. На время следствия его заключили под стражу.Врачи не смогли спасти глаз потерпевшего. В соответствии с медицинским заключением его здоровью был причинен тяжкий вред.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.