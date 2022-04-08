Бесплатный общественно полезный труд помог алиментщикам Прикамья встать на путь исправления

12.33 Вторник, 12 апреля 2022
Пермский край: новости дня
38-летний житель Красновишерского района Пермского края не платил алименты 7-летнему сыну и 11-летней дочери, в связи с чем в его отношении судебными приставами был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил должнику наказание в виде 40 часов обязательных работ.

После бесплатной трудотерапии мужчина официально трудоустроился, начал общаться с детьми. Оформил на имя дочери детскую банковскую карту, куда ежемесячно перечислял ей деньги на карманные расходы. На погашение накопившейся суммы задолженности в размере более 135 тысяч рублей ему потребовалось некоторое время, но в конце концов он полностью исполнил свои финансовые обязательства. В настоящее время текущие платежи удерживаются из заработной платы гражданина, помимо этого, он регулярно пополняет карту старшего ребенка.

Родительская ответственность жителя Кировского района г. Перми проснулась после 20 часов бесплатного труда в должности разнорабочего. За неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев мужчина также был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. После отбытия наказания он полностью погасил долг в размере 127 тысяч рублей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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