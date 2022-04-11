В Перми откроется две городских ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе ярмарки будут работать в Индустриальном районе. С 13 по 16 апреля посетителей приглашают на площадки возле Дворца культуры им. Гагарина (Мира, 39) и на улице Советской Армии, 33. Часы работы – с 12:00 до 20:00.В торговых рядах пермяки и гости города смогут купить качественные продукты от местных производителей и фермеров: мясные деликатесы, свежую рыбу, копчености, молочную продукцию, мед, орехи, сухофрукты. Посетители смогут продегустировать продукцию перед покупкой. На ярмарках будет работать музыкальное сопровождение.